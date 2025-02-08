Новый огнемет ТОС-3 плавит не только броню но и камни.

1444 прочтения Вчера В 2001 году тяжелая огнеметная система "Буратино" была модернизирована до версии – ТОС-1А «Солнцепек», при этом дальность стрельбы увеличена с 4 до 6 км, а количество снарядов уменьшилось – с 30 до 24.