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Добрый Мир

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Новый огнемет ТОС-3 плавит не только броню но и камни.

Новый огнемет ТОС-3 плавит не только броню но и камни.

1444 прочтения Вчера В 2001 году тяжелая огнеметная система "Буратино" была модернизирована до версии – ТОС-1А «Солнцепек», при этом дальность стрельбы увеличена с 4 до 6 км, а количество снарядов уменьшилось – с 30 до 24.

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игорь
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