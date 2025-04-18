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В США Луиджи Манджоне предъявлено обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

В США Луиджи Манджоне предъявлено обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

Наследнику одной из богатейших семей в штате Мэриленд Луиджи Манджоне предъявлены обвинения на федеральном уровне в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает телеканал ABC.

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Комментарии
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Eduard
и что? Убил и убил,мы что усраться должныЗапад на государственном уровне совершает преступления,но никого из власти не судят!
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19 час.
Eduard
Я бы его отпустил и премию дал!
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19 час.
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