В США Луиджи Манджоне предъявлено обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare

Наследнику одной из богатейших семей в штате Мэриленд Луиджи Манджоне предъявлены обвинения на федеральном уровне в убийстве генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, сообщает телеканал ABC.
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