Скандальная депутат Рады Безуглая объявила об отставке с поста замглавы оборонного комитета

КИЕВ, 17 сентября, ФедералПресс. Скандально известная депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала прошение об отставке с поста заместителя председателя по вопросам национальной безопасности и обороны, чтобы перейти в комитет по внешней политике.