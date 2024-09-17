Скандальная депутат Рады Безуглая объявила об отставке с поста замглавы оборонного комитета

КИЕВ, 17 сентября, ФедералПресс. Скандально известная депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая написала прошение об отставке с поста заместителя председателя по вопросам национальной безопасности и обороны, чтобы перейти в комитет по внешней политике.
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