В Устьянском округе пройдут всероссийские соревнования по лыжероллерам

С 18 по 21 июля 2024 года в деревне Кононовская, в спорткомплексе «Малиновка», состоятся «МалиновSKIe гонки»С 18 по 21 июля 2024 года в деревне Кононовская, в спорткомплексе «Малиновка», состоятся «МалиновSKIe гонки»Участие в них примут ведущие спортсмены России, проводящие тренировки в группах под руководством Юрия Бородавко, Андрея Нутрихина и Петра Седова.
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