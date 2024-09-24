24.09.24==Мордор — Россия? Кого Толкин описал во «Властелине колец»

Мордор ― это Россия, Валинор ― Америка, хоббиты — революционеры, а Арагорн — знахарь. Чего только не услышишь про мир Средиземья! Мы провели расследование и разобрали шокирующие мифы про вселенную Толкина.
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