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24.09.24==Мордор — Россия? Кого Толкин описал во «Властелине колец»

24.09.24==Мордор — Россия? Кого Толкин описал во «Властелине колец»

Мордор ― это Россия, Ва‌линор ― Америка, хоббиты — революционеры, а Арагорн — знахарь. Чего только не услышишь про мир Средиземья! Мы провели расследование и разобрали шокирующие мифы про вселенную Толкина.

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