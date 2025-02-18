Почти 3 млрд рублей направят на учреждения образования в Забайкалье

Забайкалье впервые станет участником федеральной программы капитального ремонта учреждений среднего профессионального образования и детских садов, также в крае будут строить и капитально ремонтировать школы.
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