Игнат: На Украине отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания F-16

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал в эфире телеканала «Рада», что Украина не смогла бы принять истребители F-16, даже если бы они были переданы стране европейскими союзниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии