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Игнат: На Украине отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания F-16

Игнат: На Украине отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания F-16

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат признал в эфире телеканала «Рада», что Украина не смогла бы принять истребители F-16, даже если бы они были переданы стране европейскими союзниками.

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