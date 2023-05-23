Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    теперь в черный лебедь прямая дорогаВерховный суд ДНР...
  • Александр Матчин
    Каждое мероприятие отразится справедливыми последствиями. Ну принимающие решения не бедные, смотаются. А что народ де...Германия намерена...
  • Сергей Ив
    О чем хоть написать собирался? Ни ссылок ни чего!?Россия незаметно ...

Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Отношения Германии и Венгрии ухудшились из-за заблокированной Будапештом помощи Украине

Позиция Венгрии по вопросу финансирования украинского режима становится все более жесткой. Будапешт отказывается одобрять увеличение военной помощи Евросоюза Украине, по крайней мере – до исключения венгерского банка OTP из числа «спонсоров войны».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх