Фермеры из 50 регионов России приедут на гастрономический фестиваль в Истру

Гастрономический фестиваль откроется в деревне Дубровское под Истрой 2 августа. Подробнее о событии, которое объединит фермеров из 50 регионов России, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии