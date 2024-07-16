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Фермеры из 50 регионов России приедут на гастрономический фестиваль в Истру

Фермеры из 50 регионов России приедут на гастрономический фестиваль в Истру

Гастрономический фестиваль откроется в деревне Дубровское под Истрой 2 августа. Подробнее о событии, которое объединит фермеров из 50 регионов России, рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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