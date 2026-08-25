В Южной Осетии обсудили развитие молодежного центра

МОСКВА, 25 августа, ФедералПресс. Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и врио президента Южной Осетии Марат Камболов осмотрели здание будущего молодежного центра и обсудили планы по его развитию.
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