Врач Бессуднов: трещины в уголках губ связаны с нехваткой железа, витаминов В и цинка

Заеды в уголках рта (ангулярный хейлит) может указывать на внутренние проблемы. Одна из самых частых причин этого состояния — дефицит определенных витаминов и минералов, из-за которого кожа и слизистые теряют способность к восстановлению, – рассказал «Газете.