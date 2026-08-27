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Врач Бессуднов: трещины в уголках губ связаны с нехваткой железа, витаминов В и цинка

Врач Бессуднов: трещины в уголках губ связаны с нехваткой железа, витаминов В и цинка

Заеды в уголках рта (ангулярный хейлит) может указывать на внутренние проблемы. Одна из самых частых причин этого состояния — дефицит определенных витаминов и минералов, из-за которого кожа и слизистые теряют способность к восстановлению, – рассказал «Газете.

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