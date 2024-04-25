Минздрав РФ зарегистрировал первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева. Как пишет Интерфакс, лекарство показало на испытаниях высокую эффективность и безопасность, сообщила пресс-служба ведомства.
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