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Закон и Порядок

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Белый дом считает помощь Израилю без Украины уловкой

Белый дом считает помощь Израилю без Украины уловкой

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала планы палаты представителей, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины «уловкой» и «циничным политическим маневром»Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото: Win McNamee / Getty Images) Администрация президента США Джо Байдена выступила против планов палаты представителей конгресса США, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины.

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