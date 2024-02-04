Белый дом считает помощь Израилю без Украины уловкой

Белый дом выступил против законопроекта о помощи Израилю без Украины Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала планы палаты представителей, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины «уловкой» и «циничным политическим маневром»Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер (Фото: Win McNamee / Getty Images) Администрация президента США Джо Байдена выступила против планов палаты представителей конгресса США, контролируемой республиканцами, рассмотреть законопроект о военной помощи для Израиля без Украины.