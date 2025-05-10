Президент Франции Эммануэль Макрон, руководитель правительства Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск приехали в Киев.
Макрон, Стармер, Мерц и Туск приехали в Киев
Комментарии
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Ирина Быкова
Каждый год наш День Победы вызывает бешенство у нацистских режимов. Настоящее победобесие у них.
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13 час.
А
Александр
Вот добьем, тогда придете.
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13 час.
Урал Ахмадеев
Это и есть спонсоры фашизма на Украине. Их позор впереди.
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13 час.
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