Ефимов: инвестор строит школу и детский сад в Рублево-Архангельском

В составе комплексной застройки микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском в Москве на средства инвестора продолжается строительство школы и детсада, что позволит создать в совокупности 1380 учебных мест.
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