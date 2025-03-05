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Ефимов: инвестор строит школу и детский сад в Рублево-Архангельском

Ефимов: инвестор строит школу и детский сад в Рублево-Архангельском

В составе комплексной застройки микрорайона СберСити в Рублево-Архангельском в Москве на средства инвестора продолжается строительство школы и детсада, что позволит создать в совокупности 1380 учебных мест.

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