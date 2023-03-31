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Заведующую аптекой Почепской ЦРБ отдали под суд за взятку в 284 тысяч рублей

Заведующую аптекой Почепской ЦРБ отдали под суд за взятку в 284 тысяч рублей

Летом 2021 года женщина получила от предпринимателя взятку в размере 284 тысяч рублей за обеспечение заключения больницей с ним контрактов на поставку изделий медицинского назначения, - рассказали 31 марта в пресс-службе СУ СК РФ по Брянской облас .

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