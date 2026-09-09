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Сладкий как арбуз: о двух необычных свойствах репчатого лука рассказали в ПНИПУ

Сладкий как арбуз: о двух необычных свойствах репчатого лука рассказали в ПНИПУ

Репчатый лук — один из самых популярных овощей и необходимый ингредиент для множества блюд. Он известен своим пикантным запахом и вкусом, а также антибактериальным эффектом.

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