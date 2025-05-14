ВС РФ ударили по позиции войск Украины

Отечественный вертолет Ми-28НМ поразил пункт временной дислокации ВСУ с помощью управляемой ракеты. Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи экипаж выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по заданным координатам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии