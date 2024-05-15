Минздрав дал пояснения по лекарствам, «запрещённым» для водителей

Список носит рекомендательный характер, заверили в ведомстве.фото: freepik.com/@ yanalya--> Появившийся в соцсетях список лекарств, которые запрещено употреблять водителям, не устанавливает какого-либо запрета или санкций за его нарушение, сообщает пресс-служба Минздрава России.