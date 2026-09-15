Поставки в ручном режиме: ситуация с бензином в Челябинской области 15 сентября

Также изменена логистика подвоза топлива. К 15 сентября 2026 года топливный рынок Челябинской области остаётся в зоне особого внимания федеральных властей.
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