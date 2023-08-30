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Где смотреть Ростов – Локомотив, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 30 августа

В среду, 30 августа, сыграют Ростов и Локомотив в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу. Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче! Игра пройдет на стадионе «Ростов-Арена».

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