Лавров в ответ на слова Блинкена пожелал американцам не подавиться за демократическим столом

Лавров указала на неоднозначный подход американцев к тем, кто мыслит иначе.Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, где затронули тему изменений в мировой сфере из-за конкурирующих между собой США и Китая, заявил, что страны сами делают выбор - быть со всеми в системе или оказаться в меню.