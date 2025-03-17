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Царьград

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"Достичь прочного мира": Замглавы МИД раскрыл железобетонное требование России по Украине

"Достичь прочного мира": Замглавы МИД раскрыл железобетонное требование России по Украине

Заместитель главы МИД России Александр Грушко раскрыл железобетонное требование Москвы по Украине. "Только так можно достичь прочного мира", - подчеркнул он.

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