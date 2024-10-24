СМИ: ХАМАС предложил Израилю сделку для прекращения огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС готово прекратить боевые действия, если Израиль согласится на прекращение огня и вывод своих войск из сектора Газа, 24 октября со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя ХАМАС сообщает агентство Франс Пресс.
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