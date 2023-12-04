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Схемы обмана ЖКХ: как уберечься от хитроумных махинаций?

Схемы обмана ЖКХ: как уберечься от хитроумных махинаций?

Предупреждён — значит вооружён. В случае с ЖКХ это утверждение работает Авторские права на карикатуру принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ Для начала разберём схемы мошенничества УК-ЖКХ, которые насчитывают уже пару десятилетий.

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Комментарии
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саша вербицкая
Нужно требовать от Путина , что бы ЖК стало государственной структурой , а завтра уже не сможем заплатить за коммунальные услуги , они растут как на дрожжах!
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15 час.
Silver Kont
Пора уже возвращать РЭУ, которые принадлежали городам и непосредственно вели коммунальное хозяйство...
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5 час.
Владимир Титишов
Все верно - и спросить будет с кого
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5 час.

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