Троянский крен: каких вредоносов бояться на «Госуслугах», в телемедицине и банках

В последние месяцы, несмотря на снижение общего числа атак с использованием банковских троянов, развитие этого типа вредоносных приложений не останавливается, о чем говорит появление новых семейств, рассказали «Известиям» в компании «Доктор Веб».
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