Операторы проката электросамоваров в Германии будут отвечать за последствия ДТП

Германия готовится кардинально пересмотреть правила использования электросамокатов. Новый законопроект предлагает возложить прямую материальную ответственность за ущерб, причиненный этими транспортными средствами, на операторов проката.
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