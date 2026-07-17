Нескучные техно...
СайтЛента технологий
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нескучные технологии

321 подписчик

Операторы проката электросамоваров в Германии будут отвечать за последствия ДТП

Операторы проката электросамоваров в Германии будут отвечать за последствия ДТП

Германия готовится кардинально пересмотреть правила использования электросамокатов. Новый законопроект предлагает возложить прямую материальную ответственность за ущерб, причиненный этими транспортными средствами, на операторов проката.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии