Кто выбыл из шоу «Титаны» в 4 сезоне 4-й серии: подробности выпуска

Продолжается показ 4 сезона шоу «Титаны», в котором сошлись известные атлеты. Спортивное шоу привлекло блогеров, певцов, Олимпийских чемпионов и даже балетных танцоров.
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