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Их «выпустили на волю» и они прижились: какие домашние питомцы в РФ приспособились к местным условиям, как и на что это повлияло

Их «выпустили на волю» и они прижились: какие домашние питомцы в РФ приспособились к местным условиям, как и на что это повлияло

«Выпустить на волю» – так некоторые хозяева условно называют поступок, когда выпроваживают надоевшего питомца за дверь.

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