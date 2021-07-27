Их «выпустили на волю» и они прижились: какие домашние питомцы в РФ приспособились к местным условиям, как и на что это повлияло

Мистер СкептикИх «выпустили на волю» и они прижились: какие домашние питомцы в РФ приспособились к местным условиям, как и на что это повлияло«Выпустить на волю» – так некоторые хозяева условно называют поступок, когда выпроваживают надоевшего питомца за дверь.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСтепан КапустаНе так уж много. С растениями ситуация куда хуже.Анастасия ИВ прошлом году ещё много писали про пятнистых слизней. Действительно часто попадались.Комментировать
Свежие комментарии