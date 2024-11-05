Японские учёные запустили первый в мире деревянный спутник LignoSat

Во вторник японские учёные успешно запустили в космос первый в мире деревянный спутник LignoSat. Аппарат будет доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX и затем выведен на орбиту на высоте около 400 километров над Землёй, где он проведёт шесть месяцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии