Японские учёные запустили первый в мире деревянный спутник LignoSat

Во вторник японские учёные успешно запустили в космос первый в мире деревянный спутник LignoSat. Аппарат будет доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX и затем выведен на орбиту на высоте около 400 километров над Землёй, где он проведёт шесть месяцев.