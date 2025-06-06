Сегодня в обществе наблюдается явное сосредоточение внимания на проблемах, которые, по большому счёту, не являются первоочередными.
Хватит играть в бирюльки
Комментарии
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ГЕ
Григорьева Елена
Надо, надо, надо.. Так предложи, что надо. Вокруг каких вопросов, о чем дискуссии, как объединиться. А каким серьёзным тоном, как строго! Балабол!
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2 час.
Станислава
Аффторчик это либерпроститутка, враг России 🇷🇺, таких надо обнулять вместе со всей гнилой семейкой, это мусор а мусор надо утилизировать, воняет.
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47 мин.
С
Станислава
Может ты недоносок будешь управлять страной?
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46 мин.
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