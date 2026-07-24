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Журнал «Профиль»

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Группа американских конгрессменов планирует поездку в Россию

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США планирует визит в Россию в период с осени до зимы, в ходе поездки конгрессмены намерены обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мира и восстановления двусторонних отношений.

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