Группа американских конгрессменов планирует поездку в Россию

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США планирует визит в Россию в период с осени до зимы, в ходе поездки конгрессмены намерены обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мира и восстановления двусторонних отношений.
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