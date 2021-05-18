Каждому по долгам: 7 млн россиян не смогут отдохнуть за границей

Несмотря на пандемию, границы некоторых стран уже открыты для российских туристов, однако отдохнуть за рубежом не смогут около 7 млн россиян — из-за долгов они стали невыездными, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).