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Каждому по долгам: 7 млн россиян не смогут отдохнуть за границей

Каждому по долгам: 7 млн россиян не смогут отдохнуть за границей

Несмотря на пандемию, границы некоторых стран уже открыты для российских туристов, однако отдохнуть за рубежом не смогут около 7 млн россиян — из-за долгов они стали невыездными, сообщили «Известиям» в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

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