Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку? Некоторое время назад Акунин и Быков хвастались Вовану и Лексусу о том, что продажи их книг в России хорошо идут, а они сами не имеют претензии к Украине по поводу убийства российских солдат.
Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку?
Комментарии
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Алина Белова
Найдутся ублюдки, читающие эту дрянь и воспримут положительно. Поэтому не надо никаких денег от продаж, но и не надо других быковцев и акунинцев, засоряющих наше пространство.
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1 час.
Анатолий Савочкин
Да, ударить по кошельку, а потом и по морде... Каждого...
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57 мин.
Александр Третьяк
Не надо вообще их печатать и продавать в России
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13 мин.
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