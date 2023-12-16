Медвежий угол
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Медвежий угол

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Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку?

Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку?

Можем ли мы ударить Акунина и Быкова по кошельку? Некоторое время назад Акунин и Быков хвастались Вовану и Лексусу о том, что продажи их книг в России хорошо идут, а они сами не имеют претензии к Украине по поводу убийства российских солдат.

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Комментарии
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Алина Белова
Найдутся  ублюдки, читающие эту дрянь  и воспримут  положительно. Поэтому  не  надо никаких  денег от продаж, но и не  надо других быковцев и  акунинцев, засоряющих наше пространство.
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1 час.
Анатолий Савочкин
Да, ударить по кошельку, а потом и по морде... Каждого...
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57 мин.
Александр Третьяк
Не надо вообще их печатать и продавать в России
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13 мин.

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