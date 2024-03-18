Предстоящая RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет использовать Un...

Предстоящая RTS-стратегия по Star Wars от студий Respawn и Bit Reactor будет использовать Unreal Engine 5Сегодня пользователи обнаружили вакансию старшего художника по освещению в студию Bit Reactor, в которой есть некоторые интересные подробности касательно создаваемой RTS-стратегии по Star Wars.