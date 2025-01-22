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Возможен ли бунт мигрантов в России?

Возможен ли бунт мигрантов в России?

Виктор Анисимов  Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.

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Комментарии
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Н
Николай
Что бы власть обратила на это внимание.наверно народу самому надо браться за решение этой проблемы.и когда на горизонте появится перспектива потери теплинького и денежного места.наверно только тогда власть зашевелится в нужном направлении.
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1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
У нас нельзя показывать инициативу посадят.Дума за мигрантов .
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1 д.

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