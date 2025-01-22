Виктор Анисимов Возможны ли мигрантские бунты в России, такие какие были в своё время во Франции? Возможны, и не только возможны, но и неизбежны если наши власти не предпримут срочных мер по обузданию мигрантов, и прекращению неконтролируемой миграции в Россию с республик СрАзии и Закавказья.
Возможен ли бунт мигрантов в России?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Николай
Что бы власть обратила на это внимание.наверно народу самому надо браться за решение этой проблемы.и когда на горизонте появится перспектива потери теплинького и денежного места.наверно только тогда власть зашевелится в нужном направлении.
Ответить
1 д.
ЛЛ
Людмила Лепаева
У нас нельзя показывать инициативу посадят.Дума за мигрантов .
Ответить
1 д.
Свежие комментарии