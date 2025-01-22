Трамп создаст компанию Stargate для развития ИИ

Инвестиции составят $600 млрд.фото: flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of StafТри ведущие американские технологические компании объявили о создании компании Stargate для развития инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии