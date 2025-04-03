Reuters: рейтинг Трампа упал до минимума с момента инаугурации

В ходе опроса, проведенного с 31 марта по 2 апреля агентством Reuters и компанией Ipsos, деятельность главы Белого дома Дональда Трампа одобрили лишь 43% американцев, что является самым низким показателем с момента инаугурации нынешнего президента США.
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