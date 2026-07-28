Чиновники Липецкой области подписали контракты с Минобороны на три года

Заместители главы Липецкой области, мэр Липецка и руководители ряда ведомств подписали трёхлетние контракты с Минобороны для службы в мобильных огневых группах – подразделениях, которые защищают область от воздушных угроз.
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