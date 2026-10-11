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Яркие коллаборации брендов косметики в октябре, которые стоят внимания

Кажется, 2026 год можно назвать годом коллабораций брендов косметики. Бьюти-марки объединяются с дизайнерами, художниками, героями мультфильмов и другими брендами, выпуская совместные коллекции одну за другой.

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