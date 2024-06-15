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Ложка к обеду и вилка в бок

Ложка к обеду и вилка в бок

Доброй ночи, Империя. Начальство сегодня высказалось. Однозначно и прямолинейно, после чего всем стало понятно, что тезис о готовности России к длительному конфликту оказался верен.

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Комментарии
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Natalija Osminina
&quot;..Россия способна взять пару-тройку сел в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях&quot; - что автор пишет.. какую дичь.... Путин сказал: &quot;Раз 2.5 года СВО не привело вас в чувство, значит, МЫ НАЧИНАЕМ. И вместо СВО НАЧНЕТСЯ ВОЙНА. В которой хороши все средства&quot;. И &quot;прокси&quot;- хуситы, Куба, Сев.Корея, Иран. И свои собственные. Значит, скоро пойдут в дело ФАБ 3000 от Часова Яра к Славянску и Краматорску. ТЯО по американскому чернозему Украины. Цирконы по взлетным полосам Польши, Румынии и Болгарии в случае доставки F16. И по базам НАТО в Восточной Европе, из которых уже ушли американцы.  &quot;.. после чего всем стало понятно, что тезис о готовности России к длительному конфликту оказался верен&quot; - и это НЕ длительный конфлик!!!! Как раз все решится очень быстро. что за идиоты статьи пишут.
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8 час.
Михалыч
И Буревестник кстати!!!
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3 час.
Кредо Маг
Зачем же в СМИ писать, что кое-кто собирается кое-куда (в КНДР) ехать? Он не доедет туда живым, если болтать об этом где попало.
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3 час.

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