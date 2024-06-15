Ложка к обеду и вилка в бок

Natalija Osminina

"..Россия способна взять пару-тройку сел в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Сумской областях" - что автор пишет.. какую дичь.... Путин сказал: "Раз 2.5 года СВО не привело вас в чувство, значит, МЫ НАЧИНАЕМ. И вместо СВО НАЧНЕТСЯ ВОЙНА. В которой хороши все средства". И "прокси"- хуситы, Куба, Сев.Корея, Иран. И свои собственные. Значит, скоро пойдут в дело ФАБ 3000 от Часова Яра к Славянску и Краматорску. ТЯО по американскому чернозему Украины. Цирконы по взлетным полосам Польши, Румынии и Болгарии в случае доставки F16. И по базам НАТО в Восточной Европе, из которых уже ушли американцы. ".. после чего всем стало понятно, что тезис о готовности России к длительному конфликту оказался верен" - и это НЕ длительный конфлик!!!! Как раз все решится очень быстро. что за идиоты статьи пишут.