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"Лада" и Китай. Будущее российского автопрома

"Лада" и Китай. Будущее российского автопрома

Российский авторынок продолжает расти только благодаря китайцам и "Ладе"В августе 2024 года продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 148 тысяч штук.

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