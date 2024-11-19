Яхтенный сезон окончен. В Приморье закроют навигацию маломерных судов

В Приморском крае подходит к концу сезон навигации маломерных судов. Плавательным средствам этой категории запретят выход на воду, а соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов Приморского края, сообщает PRIMPRESS.
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