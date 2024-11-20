Проект храма «Знамение» в Краснодаре стал призёром архитектурного конкурса на международном фестивале в Москве

Проект храма «Знамение» в Краснодаре стал призёром архитектурного конкурса на международном фестивале в МосквеПроект храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Знамение», который построят в Краснодаре, стал призёром конкурса «Храмовая архитектура» на XXXII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.
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