Проект храма «Знамение» в Краснодаре стал призёром архитектурного конкурса на международном фестивале в Москве

Проект храма «Знамение» в Краснодаре стал призёром архитектурного конкурса на международном фестивале в МосквеПроект храмового комплекса в честь иконы Божией Матери «Знамение», который построят в Краснодаре, стал призёром конкурса «Храмовая архитектура» на XXXII Международном архитектурном фестивале «Зодчество» в Москве.