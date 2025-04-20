Повышение пошлин США ставит под угрозу арабский экспорт на $22 млрд — ООН

Арабские страны могут потерять до $22 млрд в экспорте товаров, не связанных с нефтью, из-за новых тарифов США, при этом шесть стран столкнутся с наиболее серьёзными последствиями, говорится в отчёте Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ESCWA), 20 апреля сообщает Arab News.