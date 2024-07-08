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АНО «СОДФУ» и ГКУ «Мосфинагентство» заключили соглашение о сотрудничестве

АНО «СОДФУ» и ГКУ «Мосфинагентство» заключили соглашение о сотрудничестве

Руководитель Автономной некоммерческой организации «Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного» (АНО «СОДФУ») Ольга Крайнова и руководитель Государственного казенного учреждения города Москвы «Финансовое агентство города Москвы» (ГКУ «Мосфинагентство») Денис Михайлов подписали соглашение о сотрудничестве.

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