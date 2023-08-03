Миграционный вопрос надо решать, а не усугублять

ТМ Тимур Марков А ту работу, которую выполняют мигранты кто будет выполнять? Вместо запретов и обмана безправных иностранцев, нужно навести порядок в головах наших чиновников.. И не нужно заходить в любое помещение в обуви, где молится человек - любой конфессии.. Это закон морали в стране

Н НС слышали о таком понятии - "штрекбрейхеры" ? Напомню: так называли людей, которые охотно подменяли на работе бастующих(к несказанной радости хозяев). Так и с мигрантами: зачем платить своим людям, соблюдать правила охраны труда, создавать условия для трудящихся - если ту же работу за меньшую плату сделает бесправный мигрант? . "Хозяева" хотят любой ценой снизить издержки и повысить прибыль, а на людей им плевать. Потому и необходимо перекрыть миграционный поток - на ту же работу при нормальной оплате пойдут СВОИ. И это ПРАВИЛЬНО, работу в первую очередь - коренным гражданам.