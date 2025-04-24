В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

АндрейБорков

Не ужели и правда СКАЗКА МОЖЕТ СТАТЬ БЫЛЬЮ? Слабо вериться. Но если это и правда, хотя бы на 1/3, то тогда жулью из шоблы Чубайса надо приготовиться к Ванинскому порту, в смысле из порта Ванино, в Магадан и далее по лагерям труда без отдыха, дальним окрестностям Воркуты, экологически чистым местам в Коми АССР и других "замечательных" точках на карте АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ.