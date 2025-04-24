Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 899 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Скажу, не побоюсь  ВВПВ отношении Чубай...
  • АндрейБорков
    Не ужели и правда СКАЗКА МОЖЕТ СТАТЬ БЫЛЬЮ? Слабо вериться. Но если это и правда, хотя бы на 1/3, то тогда жулью из ш...В отношении Чубай...
  • леонид рыбаков
    ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НАС ВЛАСТЬ СЧИТАЕТ ИДИОТАМИ --ПРОСТО СЛОВ НЕТ ОДНИ МАТЫ . КЛОУНАДА В ДЕЙСТВИИВ отношении Чубай...

В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
леонид рыбаков
ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НАС ВЛАСТЬ СЧИТАЕТ ИДИОТАМИ --ПРОСТО СЛОВ НЕТ ОДНИ МАТЫ . КЛОУНАДА В ДЕЙСТВИИ
Ответить
4 час.
АндрейБорков
Не ужели и правда СКАЗКА МОЖЕТ СТАТЬ БЫЛЬЮ? Слабо вериться. Но если это и правда, хотя бы на 1/3, то тогда жулью из шоблы Чубайса надо приготовиться к Ванинскому порту, в смысле из порта Ванино, в Магадан и далее по лагерям труда без отдыха, дальним окрестностям Воркуты, экологически чистым местам в Коми АССР и других &quot;замечательных&quot; точках на карте АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ.
Ответить
2 час.
Владимир Алтайцев
Скажу, не побоюсь  ВВП
Ответить
1 час.
наверх