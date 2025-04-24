Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса.
В отношении Чубайса открыто исполнительное производство по взысканию долга
Комментарии
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леонид рыбаков
ДО КАКОЙ СТЕПЕНИ НАС ВЛАСТЬ СЧИТАЕТ ИДИОТАМИ --ПРОСТО СЛОВ НЕТ ОДНИ МАТЫ . КЛОУНАДА В ДЕЙСТВИИ
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4 час.
АндрейБорков
Не ужели и правда СКАЗКА МОЖЕТ СТАТЬ БЫЛЬЮ? Слабо вериться. Но если это и правда, хотя бы на 1/3, то тогда жулью из шоблы Чубайса надо приготовиться к Ванинскому порту, в смысле из порта Ванино, в Магадан и далее по лагерям труда без отдыха, дальним окрестностям Воркуты, экологически чистым местам в Коми АССР и других "замечательных" точках на карте АРХИПЕЛАГА ГУЛАГ.
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2 час.
Владимир Алтайцев
Скажу, не побоюсь ВВП
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1 час.
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