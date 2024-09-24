Абу-Даби и Вашингтон намерены расширять сотрудничество в сфере обороны

Объединенные Арабские Эмираты и Соединенные Штаты планируют развивать сотрудничество в военной сфере для укрепления оборонного потенциала двух стран.
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