🏃 Легкоатлетическая эстафета в честь 80-летия Победы объединила школы Адлера В Адлерском районе прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая юбилею Великой Победы.
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🏃 Легкоатлетическая эстафета в честь 80-летия Победы объединила школы Адлера В Адлерском районе прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая юбилею Великой Победы.